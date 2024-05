Die Vordergasse in Morschheim

Ein Film von Stefanie Fink



Die Gemeinde Morschheim liegt in der Nordpfalz, nur einen Steinwurf von Kirchheimbolanden entfernt. Von den 727 Einwohnern sind viele zugezogen, wegen der guten Verkehrsanbindung und auch weil der Ort sehr familienfreundlich ist.

Anders als in anderen kleinen Dörfern gibt es hier keine Nachwuchssorgen. Aber unverhoffte Entwicklungen, die gibt es, zumal in der Vordergasse. Während die Straße selbst eher gerade daherkommt, ist das Leben der Bewohner gespickt mit Wendepunkten. Der evangelische Pfarrer hat eine langjährige Glaubenskrise gemeistert und ist heute ganz eins mit dem Wort, das er verkündet.

Die früheren Bäckersleute, die mit der goldenen Brezel am Haus, mussten sich mit dem Aus abfinden, als ihre Tochter und Nachfolgerin eine Mehlallergie heimsuchte. Und für die Kita "Kleine Strolche" kam der Wendepunkt 2013 mit dem Rechtsanspruch auf Betreuung auch ganz junger Kinder. Die Erzieherinnen sind überlastet und sprechen das offen aus. Es ist also nichts nach Plan gelaufen in der Vordergasse in Morschheim, aber vielleicht gerade deshalb ist alles gut, so wie es jetzt ist.