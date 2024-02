Der Pohler Weg in Bettendorf

per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Bettendorf liegt zwischen Rhein und Lahn auf der Taunushöhe und gehört zur Verbandsgemeinde Nastätten.

In der Dorfmitte findet sich das Gemeindehaus "Alte Schule" und die Bethoscheune. Die Scheune ist das älteste Haus im Dorf und wird heute als Ausstellungsraum genutzt. Gegenüber, am denkmalgeschützten Dorfbrunnen, erinnert die zerstörte Brunnenspitze an den letzten Weltkrieg.

Im Hierzuland geht es raus aus dem Dorf zum Pohler Weg. Der ist immerhin geteert, obwohl er eher ein Feldweg als eine Straße ist. Am Pohler Weg werden Tauben und Pferde gezüchtet und mit der Kettensäge Holzskulpturen gefertigt.