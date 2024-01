Die Obergasse in Rehborn

Rehborn liegt in der Nordpfalz rund 25 Kilometer südwestlich von Bad Kreuznach. Etwa 800 Menschen sind in der Gemeinde im Nahebergland zu Hause. Zwei markante Türme prägen das Ortsbild. Zum einen ist da der mächtige Turm einer ehemaligen Mühle, zum anderen der Turm der evangelischen Kirche. Der Ursprung des Gotteshauses reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Gleich gegenüber beginnt die Obergasse, eine auf den ersten Blick eher unscheinbare Straße.

Das Leben der Menschen spielt sich im Winter natürlich eher hinter den Fassaden ab. Da gibt es zum Beispiel einen Franzosen, der mit viel Liebe die ehemalige Dorfschmiede zum Wohnhaus umgebaut hat, und eine Rentnerin, die sich einen Kindheitstraum erfüllt hat – Gitarre spielen. Auch der Gemeindearbeiter wohnt in der Obergasse. Mitte der 90er Jahre ist er mit seiner Familie aus Turkmenistan nach Deutschland gezogen, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Last but not least gibt es da noch eine Journalistin, die von Berufs wegen Kinderbücher liest.