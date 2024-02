Ein Film von Utz Kastenholz



Gries ist eine Gemeinde im Landkreis Kusel in der Westpfalz. Knapp tausend Menschen leben hier. Sie liegt nördlich des Ohmbachsees, eines Stausees, der im Sommer viele Urlauber lockt. Wegen der Nähe zur Ramstein Airbase wohnen auch viele Amerikaner hier.

Die Bahnhofstraße in Gries verläuft oberhalb des Ohmbachsees. Der zieht im Sommer viele Gäste nach Gries. Hausnummer 17b ist die Seestube, die das Ehepaar Wagner das ganze Jahr geöffnet hält. Ihr Koch ist ein Heimkehrer: Viele Jahre kochte er in Afrika, in den Emiraten oder auf Kreuzfahrtschiffen. Jetzt will er sich in der alten Heimat niederlassen. Oben in der Straße lebt das deutsch-schottische Ehepaar Igoe, das sich bei den Amerikanern in Ramstein kennen gelernt hat.

Christine Jochum-Igoe ist Protokollchefin auf der Ramstein Airbase und erinnert sich besonders gern an das Treffen mit Cher, aber auch an andere Prominente. Ihr Mann, gelernter Schneider, blieb als junger Mann in Deutschland hängen und versorgt heute die Amerikaner mit Kleidung. Am Ende der Bahnhofstraße lebt ein Künstler: Er nennt sich Lilau, Skulpturen sind seine Leidenschaft. Er stellt sie am Ohmbachsee, aber auch in Südfrankreich aus.