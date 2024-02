Die Hochwaldstraße in Horath

Ein Film von Utz Kastenholz

Horath liegt im Kreis Bernkastel-Wittlich und gehört zur Verbandsgemeinde Thalfang-Morbach, also im südlichen Hunsrück. Wir besuchen dort die Hochwaldstraße. Dort liegt der größte Arbeitgeber des Ortes, das DWH Drahtwerk, in dem Baustahlmatten im großen Stil hergestellt werden. Pjotr Dela ist einer von zwölf polnischen Arbeitern, die dort arbeiten. Er hat zwar eine Wohnung in der Hochwaldstraße, aber seine Familie lebt in der Nähe von Krakau.

In der Hochwaldstraße leben viele ehemalige Mitarbeiter des Drahtwerks. Einer ist Norbert Bastian, 93 Jahre alt. Sein Hobby geht weit über die Grenzen des Dorfs hinaus: er beschäftigt sich mit Kosmologie. Heinz Reuther ist ein Phänomen: es gibt nichts, was er nicht kann. Ob es sich um Tischlerei, Schmieden oder Reparaturen handelt - er macht alles. Nicht nur für seine Familie, sondern auch für Nachbarn und die Gemeinde. Dass er schon 80 Jahre alt ist, merkt man ihm nicht an.