Die Albert-Schweitzer-Straße in Holzheim

Ein Film von Sabine Schäfer

Holzheim liegt vor den Toren von Diez und Limburg an der Lahn, direkt an der Landesgrenze zu Hessen und gehört zum Rhein-Lahn-Kreis. Rund 900 Einwohner leben in dem verkehrsmäßig sehr günstig gelegenen Ort – mitten im Grünen. Das Wahrzeichen von Holzheim und auch der Region ist die Burg Ardeck. Die Dorfgemeinschaft hat ein ausgeprägtes Vereinsleben. Einen Supermarkt oder eine Kirche findet man in Holzheim nicht, dafür aber drei Gaststätten – der Beweis für ein sehr geselliges Dorfleben.

Die Geselligkeit wird auch in der Albert-Schweitzer-Straße großgeschrieben. Bei Familie Dietrich zum Beispiel treffen sich die "Friends", acht Freunde, zum gemeinsamen Singen. Und nur wenige Häuser weiter probt in regelmäßigen Abständen das Aartal-Duo "Uschi & Christin". Ein wichtiger Bestandteil im Ort ist der Handball. Fast jeder Holzheimer ist Mitglied beim Turn- und Sportverein 1888 Holzheim. Und die Halle, in der die meisten ihre ersten Trainingsstunden hatten, steht ebenfalls in der Albert-Schweitzer-Straße.