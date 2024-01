Die Dorfstraße in Heckhuscheid

Ein Film von Uwe Reiter

Heckhuscheid liegt an der Grenze zu Belgien im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Dorf gehört zur Verbandsgemeinde Prüm und hat 150 Einwohner. Im ungewöhnlichen Ortsnamen Heckhuscheid steckt die Bedeutung "hoher Wald" oder "hohe Grenze" drin. Und tatsächlich: Das Gebiet um Heckhuscheid war immer Grenzgebiet und hatte eine wechselvolle Geschichte: Das Dorf hat den Dreißigjährigen Krieg überlebt, die Pest und steckte im Zweiten Weltkrieg durch die Nähe zum Westwall mitten im Frontverlauf. Heute ist Heckhuscheid ein modernes Dorf, das auf Windkraft und Photovoltaik setzt.

Die Dorfstraße ist die Lebensader des Ortes: Eine großzügig angelegte Straße mit großen Gehöften und einem Menschenschlag, dem Gemeinschaft, Zusammenhalt, dörfliche Ruhe und Gelassenheit viel Wert ist. Wir stellen einen ehemaligen Landwirt und Ladenbesitzer vor, der den 2. Weltkrieg in Heckhuscheid erlebt hat - mit furchtbaren Zerstörungen und wechselndem Frontverlauf. Ein Mann, der die Geschichte der Dorfstraße über ein dreiviertel Jahrhundert übersehen kann.

Landwirt Thomas Ballmann SWR SWR -

Früher, da gab es noch in fast jedem Haus in der Dorfstraße Landwirtschaft. Heute arbeiten nur noch zwei Familien im Vollerwerb und eine im Nebenerwerb. Wie sehr die Landwirte mit den aktuell viel zu niedrigen Milchpreisen zu kämpfen haben, zeigen wir am Beispiel einer dieser Familien. Außerdem stellen wir die Katharinen-Kapelle vor und zeigen eine ganz besondere Bar, in der sich Dorfbewohner an den Wochenende treffen.