Die Hauptstraße in Rehbach

Ein Film von Margit Kehry

Rehbach ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Bad Sobernheim im Hunsrück. Gerade mal rund 50 Einwohner zählt der Ort, durch den auch nur eine einzige Straße führt, nämlich die Hauptstraße. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es Rehbach an dieser Stelle noch gar nicht, da lag der Ort ein paar Kilometer weiter. 1972 aber wurde das alte Dorf abgerissen, weil es die Bewohner hier nicht mehr aushielten. Direkt neben dem alten Ort Rehbach starteten und landeten nämlich die Flieger des Militärflugplatzes Pferdsfeld mit ohrenbetäubendem, unerträglichem Lärm.

Zwar verschwand nach dem Ende des kalten Kriegs und dem Fall der Mauer der Flugplatz mitsamt seinen lärmenden Jagdbombergeschwadern, aber da war es längst zu spät, da war das neue Rehbach schon neu gebaut, nur eben ein bisschen weiter weg. Mittlerweile haben sich die Rehbacher gut eingelebt, der alte Ort aber lebt in ihren Erinnerungen fort. Sie haben auch einige der Traditionen von früher übernommen. Und sich ihr Gemeinschaftsgefühl bewahrt.