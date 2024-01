Ein Film von Gudrun Fünter



Kastellaun ist eine Kleinstadt im Hunsrück in der Nähe von Simmern. Gut 5000 Menschen leben rund um Burg Kastellaun. Der Name kommt von "Kastell", also "befestigter Ort". Reste der alten Stadtbefestigung sind in der Nähe des Marktplatzes zu sehen.

Sie hat landesweit Schlagzeilen gemacht, die Bahnhofstraße in Kastellaun. Gut zwei Jahre ist es her, da klebte Petra Müller-Wetstein das Schaufenster ihrer Buchhandlung mit Packpapier zu. 65 andere Händler in der Stadt folgten, zeigten gemeinsam, wie es aussieht, wenn die Geschäfte einer Stadt dichtmachen, weil immer mehr im Internet gekauft wird. Die Aktion, sagt Petra Müller-Wetstein, habe die Kunden sensibilisiert. Und tatsächlich hat in der Bahnhofstraße bis heute kein Geschäft schließen müssen. Im Gegenteil, Müller-Wetstein betreibt jetzt selbst einen Onlineshop und will zum 50. Geschäftsjubiläum sogar anbauen. Das familiengeführte Traditionskaufhaus der Straße, die "Convenda", hat während der Verhüllungsaktion um- und ausgebaut.

Jeder der Einzelhändler der Straße trotzt auf seine Weise den Internetshops. Überregional bekannt ist Café Claus, der Familienbetrieb existiert seit 300 Jahren. Schon 1715 waren die Vorfahren von Rolf Claus Bäcker. Er selbst ist mittlerweile 69 Jahre alt und will sein Geschäft aber so lange weiterführen, bis ein passender Nachfolger gefunden ist. Seit zwei Jahren neu in der Straße ist eine Tanzschule. Tanzen lässt sich zwar auch in Internet-Kursen lernen, aber nichts geht über das eigene Erleben, sagt der Tanzlehrer und blickt optimistisch in die Zukunft.

Ihren Namen trägt die Bahnhofstraße seit 1901, als der Bahnhof Kastellaun eröffnet wurde. Damals erlebte die Straße einen Bauboom. Repräsentative Villen aus der Gründerzeit mit Erkern, Rundbögen und Säulen prägen sie bis heute. Nur den Bahnhof selbst gibt es so nicht mehr: Er ist heute - typisch für die alte Geschäftsstraße - ein Wohnhaus mit Geschäftsräumen.