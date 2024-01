Die Kehlbachstraße in Dessighofen

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina



Dessighofen ist ein kleines Örtchen im Rhein-Lahn-Kreis mit 187 Einwohnern.

Malerisch gelegen - umgeben von Wald und Wiesen, mitten im Naturpark Nassau - ist das kleine Dessighofen im Rhein-Lahn-Kreis. Das historische Herz des Dorfes bilden die mehr als 200 Jahre alten Häuser am Anfang der Kehlbachstraße. Vielleicht liegt es an der sauberen Luft, dem herrlichen Ausblick oder an der guten medizinischen Versorgung, dass die Kehlbachstraße wahrlich als Straße der Langlebigkeit gelten könnte.



Stolz sind die Anwohner auf ihre Heilpraktikerin und ihre ehrenamtlichen Ersthelfer in der Straße. Die Ersthelfer können im Notfall von der Notrufzentrale sofort verständigt werden und schnell wichtige Erstversorgung vor Ort leisten leisten. Nur so lässt sich erklären, dass sowohl eine Ur-Ur-Oma, als auch die älteste Frau des Dorfes mit ihren fast 98 Jahren in dieser Straße leben.