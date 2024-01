Die Schulstraße in Sprendlingen

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Keller



Sprendlingen liegt mitten im rheinhessischen Hügelland und ist umgeben von Weinbergen. Bäume sind hier eine Seltenheit. Es ist eine lebendige Gemeinde mit kleinstädtischem Flair und Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung. Neben vielen Geschäften und Winzern gibt es hier auch eine lebendige Kulturszene.

Die Schulstraße liegt mitten im Alleenviertel in Sprendlingen und besticht durch ihre ortstypischen Ziegelhäuser. In dem Viertel lebten früher Angestellte, Beamte und die Direktoren der umliegenden Ziegeleien. Jede Straße wurde mit einer anderen Baumart bepflanzt. In der Schulstraße waren es die Birken, die bis heute stehen. Keine Selbstverständlichkeit, denn vor 30 Jahren sollten die Bäume wegen Kanalarbeiten gefällt werden.

Engagierte Bewohner schlossen sich zusammen und setzten sich vehement für die Birken ein. Heute leben in der Schulstraße viele Naturliebhaber und Leute, die sich neben ihrem Beruf noch viel Zeit für Kunst und Musik nehmen. Die Kulturszene in der Schulstraße ist groß und vielfältig.