Die Langstraße in Gückingen

Ein Film von Margit Kehry

Wer in Gückingen wohnt, hat es nicht weit bis nach Limburg und Diez an der Lahn. Der Ort mit knapp 1000 Einwohnern bietet einen herrlichen Blick auf den Westerwald.

Mitten durch Gückingen windet sich die Langstraße. Wer hier nicht nach rechts und links schaut, der fährt an den Besonderheiten dieser Straße gerne vorbei. Er sieht nicht Schwein Frieda neugierig durch den Zaun blicken. Es wohnt mit vielen anderen Tieren auf dem alten Hof von Familie Hickmann.

Auch das Schild am Haus von Brigitte Eimer sieht der unaufmerksame Fahrer wahrscheinlich nicht. Auf dem bietet sie ihre Künste als Reikimeisterin an. Der Wohnwagen von Familie Tippelt. Der steht auf einem unauffälligen Grundstück an der Langstraße. In ihm hat es sich eine dreiköpfige Schaustellerfamilie gemütlich gemacht, um dort zu überwintern. Die Langstraße ist einfach eine Straße für den zweiten Blick.