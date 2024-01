Ein Film von Fatma Aykut



Die St. Wendeler Straße in Miesau ist die längste und bedeutsamste Straße im Ort. Einheimische nennen die Straße auch die "City".

Da ist zum Beispiel die alte Schule, in der der Pensionärsverein beheimatet ist und wo sich alte Menschen zum netten Beisammensein treffen. Dann steht da die Apotheke von Hubert Braun. Wenn er seinen Kittel auszieht, steigt er in der Fastnachtszeit in die Bütt. Denn Hubert Braun ist Büttenredner bei der Karnevalsunion Miesau.

Hier bekommen Interessierte auch die Tickets fürs Finale des "Landesschau-Superfastnachters". Fastnacht wird überhaupt in der St. Wendeler Straße groß geschrieben. Am Ende der St. Wendeler Straße, fast schon am Ortsausgang, lebt Lisa-Marie Franz, Gardetänzerin und mehrfache Pfalzmeisterin. Darauf und auf vieles mehr sind die Menschen in der St. Wendeler Straße in Miesau stolz.