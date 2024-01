Die Ringstraße in Darstein

Ein Film von Stefan Hartstang



Darstein liegt zwischen Landau und Pirmasens und gehört zur Verbandsgemeinde Hauenstein. Das Dorf liegt in einem kleinen Tal und hier haben 220 Menschen ihr Zuhause. Die Landschaft lädt viele Besucher in die Region ein.

Die Gemeinde liegt zwischen Pirmasens und Bad Bergzabern im Dahner Felsenland, einem beliebten Ausflugsgebiet. Die Kletterfelsen des Dahner Felsenlandes und die neuen Premiumwanderwege sorgen für das ausgiebige Interesse von wanderfreudigen Touristen. Bezogen auf die Einwohnerzahl von knapp 200 Menschen gibt es hier ein großes Angebot an Ferienwohnungen und Fremdenzimmern. In der ruhig gelegen Ringstraße sind die meisten Gästebetten des Dorfes und auch die Bewohner der Straße fühlen sich hier manchmal wie im Urlaub.



Auf den Weiden im Dorf stehen Schafe, ansonsten ist Darstein vom Wald umgeben. Wie viele Gemeinden hat auch Darstein mit der Landflucht zu kämpfen, die Jungen ziehen weg, die Älteren leben in ihren Häusern oder Wohnungen. Das will der Ortsbürgermeister ändern. Gemeinsam mit seinem Gemeinderat ist er dabei in einem Projekt "Darstein macht sich zukunftssicher" Bauplätze aufzulisten, die Vorteile von Darstein herauszuarbeiten und so dem Trend entgegenzuwirken.