Die Hauptstraße in Gaugrehweiler

Ein Film von Harald Hort



Gaugrehweiler liegt umringt von Wiesen und Feldern im Nordpfälzer Bergland. Das Dorf zählt rund 560 Einwohner.

Seine beschauliche Lage wird durch den Appelbach unterstrichen, der romantisch durch den Ort fließt. Gaugrehweiler blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es wurde von den Franken gegründet, später von den Pfalzgrafen erworben und anschließend an die Rheingrafen weiterverkauft. Ein Rheingraf ist hier besonders zu nennen: der größenwahnsinnige Carl Magnus.

Ehemaliges Jagdschlösschen der Rheingrafen SWR SWR -

Er ließ nach dem Vorbild Versailles ein Schloss in Gaugrehweiler errichten. Ihm ging jedoch bald das Geld aus und er landete wegen Zahlungsunfähigkeit sogar im Kerker. Vom Schloss erhalten ist heute nur noch der Gewölbekeller, über dem sich das 2004 eingeweihte Gemeindehaus befindet.

Die Rheingrafen scheinen in Gaugrehweiler immer noch allgegenwärtig: So erinnern die Kavalierhäuser - übrigens die ältesten Reihenhäuser Deutschlands - oder das Jagdschloss an jene Epoche. Auch der Marktplatz, der älteste Kern von Gaugrehweiler, erzählt mit seinen spätbarocken Häusern von diesem Kapitel der Ortsgeschichte. Geschichte ist in Gaugrehweiler allgegenwärtig, der Ort ist aber keineswegs angestaubt.

Es ist vielmehr ein Ort, an dem Traditionen durch Neues erhalten werden und an dem die Historie einen frischen Anstrich bekommt. Es ist ein Ort, an dem historische Gebäude zu neuem Wohnraum werden und wo die Gemeinde stets in Bewegung bleibt. Schon während der Rheingrafenzeit hatte Gaugrehweiler eine sehr gut funktionierende Infrastruktur. Dies hat sich bis heute erhalten. Das kleine Dorf lässt nichts vermissen: Lebensmittellädchen, Apotheke, Bäckerei, Bank, Metzgerei, Schreinerei, Tankstelle und, und, und.