Die Kirchstraße in Birnbach

Ein Film von Gudrun Fünter



Birnbach liegt im Westerwald in der Nähe von Altenkirchen an der B 8. Tausende Pendler nach Köln und Bonn kennen die Birnbacher Durchgangsstraße, nur viel vom Dorf sieht man hier nicht. Die Kirchstraße führt von der Bundesstraße zur Birnbacher Kirche inmitten des 600 Einwohner Dorfs. Schöne Fachwerkhäuser zieren die wichtigste Straße im Dorf.

Seit fast 900 Jahren ist die evangelische Kirche Herzstück der Kirchstraße. Für viele Birnbacher ist sie auch eine Herzenssache: Sie fühlen sich eng verbunden mit dem romanischen Gotteshaus, haben darin geheiratet, ihre Kinder taufen lassen, sind zur Konfirmation gegangen. Rund um die Kirche mit alten und uralten Fachwerken im Ortskern wirkt die Kirchstraße idyllisch, im weiteren Umfeld eher weitläufig und grün. Der Sportplatz, die Wiesen am Straßenrand und viel Land gehört hier noch der Kirche.

Doch die hat ein neues Gemeindezentrum im größeren Nachbarort Weyerbusch: So wurden in Birnbach das früher vielgenutzte Gemeindehaus verkauft, ebenso das alte und das ganz alte Pfarrhaus. Das sorgte für Diskussionen im Dorf. Doch zum Glück zogen in alle drei Häuser Menschen ein, die sich im Dorf einbringen, sich im Verein "Wir in Birnbach" engagieren. Die gute Tat passt zur Kirchstraße, denn davon gibt es hier noch mehr: In einer ehemaligen Metzgerei gründeten engagierte Frauen schon vor 16 Jahren, lange bevor es die Tafeln gab, die "Bedürftigenhilfe Birnbach".

Andere in der Kirchstraße unterstützen mit sportlichem Engagement die im Westerwald sehr bekannte Kinderkrebshilfe Gieleroth. Und der 112 Jahre alte Posaunenchor Birnbach untermalt traditionell nicht nur manche Gottesdienste, er bereichert bei anderen Anlässen auch das Dorfleben.