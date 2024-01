Die Köhlerstraße in Ruitsch

Ein Film von Jutta Kastenholz

Ruitsch ist ein Stadtteil von Polch und liegt in der Vulkaneifel. Etwa 570 Menschen leben in dem kleinen Ort, in dem es noch viele Häuser aus Naturstein und ein Klostergebäude mit Kapelle aus dem 18. Jahrhundert gibt. In der Köhlerstraße begegnen sich Alteingesessene und Neubürger. Zwischen den Häuschen aus Basalt und Schiefer wurde immer wieder neu gebaut, und so gibt es viel Abwechslung.

Das gilt auch für die Bewohner: eine Cellistin und Gesangslehrerin, die mit ihrem Partner in einem historischen Bauernhof lebt, eine Familie aus Polen, die ein altes Anwesen am Hügel renoviert hat, und eine Konditorin, die 1991 aus Kasachstan in die Eifel kam und sich ein Stück weiter aufwärts mit ihrem Betrieb niedergelassen hat. Mittendrin der Bürgertreff "Off' m Eck", wo sich der Strickclub trifft - zum Handarbeiten und Erzählen. Besonders stolz sind die Ruitscher auf den großzügigen Spielplatz am Bach mit Insektenhotel, der mit viel Engagement gebaut wurde.