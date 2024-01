Die Fürst-Hatzfeldt-Straße in Schönstein

per Mail teilen

Ein Film von Wofgang Bartels

Schönstein ist ein Stadtteil von Wissen an der Sieg. Das Städtchen liegt am nördlichen Rand des Westerwaldes. Der Stadtteil Schönstein wurde 1969 nach Wissen eingemeindet und zählt heute 1500 Einwohner. Die Fürst-Hatzfeldt-Straße ist eine Straße, in der es oben und unten gibt, einfache Handwerker und Leute von Adel. Oben im Schloss wohnt Nicolaus Graf Hatzfeldt, dem ringsum die Wälder gehören. Nach seinen Vorfahren ist die Fürst-Hatzfeldt-Straße benannt.

Unten an der Schlossbrücke über den Elbbach arbeitet der Schreiner Peter Buchen. Die Straße verbindet die beiden. Peter Buchen baut passgenaue Möbel. Gerade ist er dabei, eine Badezimmergarnitur ganz nach den Wünschen des Auftragsgebers zu bauen. Das Eschenholz hat er beim Grafen gekauft.

Eine ganz spezielle Beziehung zur Fürst-Hatzfeldt-Straße hat Bruno Wagner. Vor 69 Jahren wurde er hier geboren. Er ist pensionierter Lehrer und kümmert sich um die Stadtgeschichte. Reizvoll ist für ihn der Vergleich zwischen früher und heute. Die Männer der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft pflegen die alten Wegekreuze an der Fürst-Hatzfeldt-Straße. Die Katholische Bruderschaft besteht schon seit mehr als 600 Jahren. Gegründet wurde sie 1402, um Pilgern Schutz zu geben. Sie ist einer der ältesten Vereine im Land. Eines hat sich über die Jahrhunderte nicht geändert: Schirmherren der Bruderschaft sind Grafen oben auf dem Schloss.

1255 wird Schloss Schönstein erstmals erwähnt. Heute wohnt und arbeitet hier Nicolaus Graf Hatzfeldt. Die "Hatzfeldt-Wildenburg'sche Verwaltung" ist einer der größten privaten Waldbetriebe in Deutschland. Gerade erhielt er die Auszeichnung als "Forstbetrieb des Jahres 2016". 30 000 Festmeter Bäume werden jedes Jahr rund um Schönstein gefällt – und auch wieder nachgepflanzt. Eine Straße, gepflastert mit Traditionen: Die Fürst-Hatzfeldt-Straße in Wissen-Schönstein.