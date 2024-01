Am Biehl in Berglangenbach

Ein Film von Thomas Keck



Berglangenbach liegt im Westrich, zwischen Pfalz und Hunsrück, nah am Saarland. Ein ruhiger Ort inmitten weiter Landschaft. Die evangelische Kirche von 1906 überragt das kleine Dorf mit seinen 445 Einwohnern.

Sie geht von der Bergstraße ab und führt, wie diese, den Berg hinauf. Eine direkte Verbindung zur Hauptstraße hat sie nicht. Dabei war die Straße "Am Biehl" früher selbst einmal die Hauptstraße von Berglangenbach. Viel merkt man davon zwar nicht mehr. Denn abgesehen von einer Autowerkstatt ist "Am Biehl" heute eine reine Wohnstraße.

Früher kam das ganze Dorf zum Einkaufen in die Bergstraße. An das Lebensmittelgeschäft des Dorfes waren eine Metzgerei und eine Bäckerei angegliedert. Ende 1988 schloss das Geschäft seine Pforten. Seitdem ist es ruhiger geworden in der Straße. Ein altes Bauernhaus wurde restauriert und auch andere Häuser haben ihr Gesicht verändert. Alles in allem aber ist sich die Straße treu geblieben. Nur vom alten Geist der Hauptstraße ist nicht mehr viel zu spüren.