Die Austraße in Kausen

Ein Film von Stefanie Hinzen



Kausen ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Betzdorf. Knapp 800 Menschen leben in der Westerwaldgemeinde.

Die "Entdecker" vom Kindergarten "Kinderbrücke"

Die Austraße ist ein Paradies für Wühlmäuse und Maulwürfe. So nennen sich die Jungs und Mädchen vom Kindergarten "Kinderbrücke" in der Austraße. Wenn sie mit ihren Erzieherinnen losziehen, dann entdecken sie in der auf den ersten Blick unscheinbaren Straße immer etwas Neues. Der alte Bauernhof gleich nebenan stand fast 17 Jahre leer, jetzt aber erweckt ihn ein junges Paar zu neuem Leben.

Steffi Braun und ihr Mann haben sich dort einen Traum erfüllt und sich und ihren Pferden ein neues Zuhause geschaffen, das auch Platz für die kleine Praxis der Tier-Osteopathin bietet. Die meisten Häuser in der Austraße haben ihre Glanzzeiten schon hinter sich, manche stehen leer, die Gaststätten haben längst dicht gemacht.

Aber die Straße birgt auch kleine Schätze: So wie bei "Mataglani-Bengal", der Katzenzucht von Stefan Schäfer. Er hält ausschließlich Bengal-Katzen, eine seltene Katzenrasse, die wegen ihrer ungewöhnlichen Fellfarbe weltweit gefragt ist. Seine Zucht ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Bäcker widmet seine gesamte Freizeit den Tieren und wenn ein Wurf ansteht, verzichtet er auch mal ganz auf seinen Schlaf.

Sein Bruder Peter Schäfer nebenan dagegen widmet sich seit einiger Zeit dem heimischen Nutzvieh, nämlich Hühnern und Schafen. Der Landschaftsbauer errichtet hinter dem Haus einen kleinen Tierpark – und die "Wühlmäuse" dürfen bei der Eiersuche helfen.