Im Wiesengrunde in Rüdesheim

Ein Film von Margit Kehry

Dieses Rüdesheim liegt nicht am Rhein, sondern im Nahetal. Es hat auch keine Drosselgasse mit Trubel und buntem Treiben. Rüdesheim, ein Ortsteil von Bad Kreuznach ist eher ruhig und beschaulich, obwohl die fast 2.700 Einwohner auch gerne mal feiern. Was der Ort mit dem berühmten Rüdesheim am Rhein gemeinsam hat, das ist der gute Wein, der hier wächst.

"Im Wiesengrunde", die Straße, die das Hierzuland diesmal vorstellt, liegt am Rande von Rüdesheim, nicht weit vom idyllischen Ellerbach entfernt. Hier wohnen Individualisten: Menschen, die ihre Häuser nach eigenem Geschmack gestalten. Menschen, die ihre eigenen Träume und Lebensentwürfe verwirklichen. Da ist der Künstler mit Sinn für ein spirituelles Leben. Da lebt eine Familie mit Fernweh, die es immer wieder hinaus in die Welt zieht. Da lebt der Handwerker, der sich sein Traumhaus gebaut hat mit einem Sinn für das ganz Besondere.