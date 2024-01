Ein Film von Thomas Keck



In der Nähe der Landeshauptstadt Mainz liegt die rheinhessische Weinbaugemeinde, in der rund dreieinhalb tausend Menschen leben. Obwohl man hier ganz nah an der Stadt wohnt, ist das Leben eher ländlich.

Rechtlich gesehen ist sie eine Sackgasse. Aber in Wahrheit führt sie viel weiter, als Menschenverstand es überhaupt begreifen kann: ins ewige Leben. Die Kirchstraße in Essenheim geht von der Kirche bis zum Friedhof. Das klingt zunächst nach einer ruhigen, fast in sich gekehrten Straße, doch auch dieser Eindruck täuscht. Hier herrscht jede Menge Leben.

Fast in jedem Haus leben Kinder, angefangen bei der Familie des evangelischen Pfarrers. Auch die Gemeindebücherei gegenüber ist bei Kindern beliebt, während das Kunstforum im selben Haus eher die Erwachsenen anspricht. Die Mischung passt gut zur Kirchstraße, in der junge Familien in alten Häusern wohnen, in der Diesseits und Jenseits so nah beieinander liegen.