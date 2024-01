Die Dorfstraße in Adenbach

Ein Film von Bernd Schwab



Adenbach liegt in der Westpfalz im Landkreis Kusel. Gerade mal 150 Einwohner sind in der Gemeinde zu Hause. Keine Schule, kein Kindergarten, keine Kirche, kein Geschäft - in Adenbach gibt es "nichts", über das es zu berichten lohnt - zumindest auf den ersten Blick.