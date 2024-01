Die Obergasse in Biebelsheim

Ein Film von Oliver Wittkowski



Die Weinbaugemeinde Biebelsheim liegt im Landkreis Bad Kreuznach. Knapp 670 Menschen leben in der Gemeinde mitten im Rhein-Nahe-Eck.

Sie wirkt wie etwas aus der Zeit gefallen, die kurze Obergasse in der rheinhessischen Gemeinde Biebelsheim: Alle Kernelemente des traditionellen Dorflebens scheinen hier versammelt: Rathaus und Feuerwehr, daneben die Kirche aus dem 15. Jahrhundert, nebst Gefallenendenkmal. Gegenüber der Tante-Emma-Laden (inzwischen geschlossen) und sogar einer dieser alten Kaugummiautomaten mit Drehmechanismus, bei denen man sich fragt: Wer bitte zieht denn da noch was raus?

Das Winzer-Familienunternehmen mit dem ehrwürdigen Namen in Sütterlinschrift am uralten Fachwerkhaus gibt es natürlich auch in der Straße, allerdings steht direkt gegenüber der Neubau eines anderen Weinbaubetriebs. Und der präsentiert sich eher mit gebürstetem Stahl, hellem Holz und großen Fenstern, in moderner Schlichtheit. Auch das Kooperationskonzept ist ungewöhnlich – ein Betrieb mit zwei Winzern, die in 40 Kilometern Entfernung voneinander wirtschaften. Und in einem Hinterhof verbirgt sich auch eine kleine Wellness-Oase, deren Betreiber sehr moderne Ansichten zu Arbeit und Leben haben.

Farbige Weinverschlüsse vom Weingut Schoeneck-Schnell SWR SWR -

Es gibt also schon Widersprüchliches und Gegensätzliches in der auf den ersten Blick sehr altmodisch wirkenden Obergasse. Und das führt wiederum zu der Frage, was das denn überhaupt ist "zeitgemäß" oder eben "unzeitgemäß". Denn wir wissen ja: Was heute "out" ist, kann morgen schon wieder ganz vorne liegen.