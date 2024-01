Die Oberbachstraße in Cochem

Ein Film von Bernd Schwab



Cochem liegt an der Mosel. Rund 5.400 Menschen sind in der Stadt zu Hause. Das weithin sichtbare Wahrzeichen von Cochem ist die Reichsburg, deren Grundmauern um das Jahr 1000 erbaut wurden.

Vom Marktplatz aus führt die Oberbachstraße den Berg hinauf – es ist eine Straße mit zwei Gesichtern. Im unteren Teil reihen sich Geschäfte und Kneipen aneinander, im oberen Teil stehen vor allem Wohnhäuser und eine Kirche. Ein skurriles Geschäft findet sich gleich am Anfang der Oberbachstraße - es heißt Wiese & Wohnzimmer. Betrieben wird es von einer ehemaligen Glas- und Porzellanmalerin. Als es mit diesem Metier bergab ging, sattelte sie um und verkauft nun u.a. Taschen, die aus Feuerwehrschläuchen gefertigt wurden.

Auch ein Hobby-Schriftsteller ist hier zu Hause. Heinrich Sievers, ein gebürtiger Kölner, kam als junger Mann zu Besuch nach Cochem. Und weil ihm ein Mädel so gut gefiel, ist er geblieben. Heinrich Sievers hat ein Buch geschrieben, in dem auch so manche witzige Cochemer Geschichte steht. Der Verkehr macht den Menschen in der engen Oberbachstraße zu schaffen, sowohl ober-, als auch unterirdisch.

Oberirdisch sind es die Autos, die oft viel zu schnell durch die Straße fahren. Unterirdisch bereitet der Eisenbahntunnel Probleme, der unter der Straße verläuft. Die ratternden Züge führen durch die Erschütterungen, die sie auslösen, teilweise zu Schäden an den Häusern.