Die Kirchstraße in Winningen

per Mail teilen

Ein Film von Gabriele Heyder



Sie ist schmal, kurz, kreist einmal um die Kirche - und trägt auch diesen Namen - die Kirchstraße in Winnigen an der Mosel. Stolz, schützend überragt die evangelische Kirche die alten, historischen Häuser um sie herum.

Winningen ist seit 1557 eine evangelische Insel, umgeben von katholischen Gemeinden, die traditionell an der Untermosel beheimatet sind. Daher, so meint Frank Hoffbauer, könne der starke Zusammenhalt der Winninger rühren.

Der Leiter der Touristik Winningen muss es wissen. Organisiert er doch immer wieder mit vielen Ehrenamtlichen die zahlreichen Feste in dem Moseldorf. Etwa 2500 Menschen leben in Winningen. Wein wächst, wohin das Auge blickt, und die Winninger Winzer sind außerordentlich erfolgreich. In der Kirchstraße wirkt zwar keiner der großen Winzer - und dennoch - Arzt, Pfarrerin und viel Jugend machen sie bedeutsam für den Ort.