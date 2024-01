Die Hauptstraße in Dankerath

Ein Film von Elmar Babst



Die Eifelgemeinde liegt ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, nicht weit vom Nürburgring entfernt. Vom Motorenlärm dringt allerdings nichts herüber ins kleine Dankerath mit seinen 83 Einwohnern.

In der Hauptstraße lebt es sich sehr ruhig, Durchgangsverkehr Fehlanzeige. Wenn um diese Jahreszeit einmal lauter Motorenlärm ertönt, dann ist es entweder die Freiwillige Feuerwehr, in einer Stärke von vier Mann, mit ihrer selbst gebauten Zugmaschine, die eine Übung durchführt. Oder der Traktor, der den Maibaum hinter sich herzieht. Wie überall in der Eifel wird zum 1. Mai auch in Dankerath von der Dorfjugend ein Maibaum gestellt. Das hat Tradition, und wenn nicht genügend Jugendliche da sind, dann helfen auch mal die Mitglieder des Gemeinderates mit.

Von denen gibt es sechs in Dankerath. Wenn sie sich zu regulären Sitzungen treffen, dann geht es oft ums liebe Geld, beziehungsweise um die Löcher in der Gemeindekasse, denn Dankerath hat kaum Einnahmen. Um weiter zu sparen, steht sogar die Verlegung des Sitzungszimmers vom Gemeindehaus ins Haus des Bürgermeisters zur Disposition. Was sich jetzt wie eine Notlösung anhört, ist aber keine. Immerhin wohnt der Bürgermeister in der ehemaligen Dorfkneipe. Sein Wohnzimmer ist schön groß und hat sich den Kneipencharakter erhalten, inklusive Spielautomaten an den Wänden.