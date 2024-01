Die Hauptstraße in Gornhausen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Gornhausen liegt auf den Hunsrückhöhen über dem Moseltal bei Bernkastel-Kues. Der Ort mit etwas mehr als 200 Einwohner hat sich seinen stillen Charakter erhalten - abseits jeglicher Hektik.

Gornhausen ist ein Dorf der guten Ideen. Eine davon gab es vor dreißig Jahren: die Geburtsallee. Jedes neu geborene Baby sollte einen eigenen Baum bekommen. Inzwischen ist wirklich eine Allee daraus geworden. Und Familie Klas aus der Hauptstraße hat einen besonderen Grund, sich auf den Weg zur Geburtsallee am Ortsrand zu machen.

Als Julia Klas geboren wurde, hatte ihr Vater Jochem Klas einen Baum zur Erinnerung gepflanzt. Jetzt hat Julia die kleine Johanna bekommen. Grund, wieder einen Baum zu pflanzen. In diesen Bäumen spiegelt sich das Leben von Gornhausen wider. Jedes neue Leben ein neuer Baum. Und wie die Bäume schlagen auch die Menschen hier Wurzeln in ihrer Heimat.

Eine andere gute Idee hat Leben in eine Ruine gebracht. Es geht um die Leienfeldmühle: Sie wurde bis in die 1970er Jahre von 48 Bauern betrieben. Der Heimatverein ist dabei, die komplette Mühlentechnik wiederherzustellen. Auch weiter unten an der Hauptstraße hatte jemand eine gute Idee: Die Buch-Haltestelle. Dort, wo der Bus hält, steht ein Bücherschrank. Jeder darf sich hier was zum Lesen holen oder nicht mehr gebrauchte Bücher einstellen.

Eine gute Idee hatte auch Maria Lehmann. Früher hatte sie die Gastwirtschaft im Dorf, doch die lohnte sich nicht mehr. Doch so ganz ohne Gäste wollte sie nicht sein. Deswegen hat sie in ihrem Haus in der Hauptstraße eine klitzekleine Dorfstube eingerichtet. Eng ist es. Gerade mal drei Tische passen hinein. Aber die Gornhausener kommen gerne hierher.