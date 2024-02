Die Nußbaumallee in Brauneberg

Ein Film von Stefanie Fink



Brauneberg ist eine sympathische Weinbaugemeinde an der Mosel nicht weit von Bernkastel-Kues. Die 1.200 Einwohner sind bestens auf die Touristen vorbereitet, die mit den ersten Sonnenstrahlen hier einfallen und besonders gern durch die Nußbaumallee an Ortsrand und in Flussnähe flanieren. Mit ihren 1,6 Kilometern gilt sie als die längste an der gesamten Mosel.

Hiltrud Plunien-Lulé vermietet Zimmer mit Flair und Geschichte in ihrem denkmalgeschützten Haus mit der Nummer 7. Und das scheint regelrecht an ihr zu kleben. So sehr, dass sie nach etlichen Versuchen, dem hochwassergefährdeten Bauwerk den Rücken zu kehren, letztendlich doch wohnen bleibt in der Nußbaumallee. Götz Schiffmann kommt nur zum Arbeiten in die fast mediterran anmutende Straße. Der Metallbildner aus Wittlich hat hier die Werkstatt seiner Träume gefunden und zu seinem persönlichen Reich ausgebaut. Hier schmiedet und biegt er und frönt seinem Lebensmotto: "Immer gelassen bleiben." Das hat er aus Nepal mitgebracht, wo er ein Entwicklungshilfe-Projekt tatkräftig unterstützt hat und so ganz nebenbei noch dem Brauneberger Rekord-Hochwasser von 1993 entgangen ist. Die vielen Nussbäume haben der Allee ihren Namen gegeben. Wenn sich die Mosel anständig verhält, lebt es sich gut in der Nußbaumallee. Das findet auch Ioan Grigoras, den man schon von weitem an seinem graugelben rumänischen Taxi erkennt. Von Hause aus Metzger, bestellt er seit Jahren die Steillagen des Weingutes Martin Conrad. Da hat man wenigstens seine Ruhe, findet der umtriebige Allround-Mann. Außerhalb der Saison chauffiert Ioan Fahrgäste in seiner Heimat. Von ihren Nüssen sehen die Bewohner der Nussbaumallee im Herbst übrigens wenig, die Touristen sind meistens schneller.