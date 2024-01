Die Schulstraße in Becheln

Ein Film von Lutz Näkel



Die Schulstraße des Taunusdorfs Becheln gehört zum alten Kern der Gemeinde - sie beginnt am Dorfplatz bei der Kirche und führt dann an der ehemaligen Dorfschule vorbei fast bis zum Ortsrand.

Alt ist sie, aber nicht verstaubt, ganz im Gegenteil - die Schulstraße scheint Individualisten geradezu anzuziehen. Menschen wie Manfred Stader und Edgar Müller etwa. Die beiden sind Straßenmaler, sie schaffen beeindruckend dreidimensional wirkende Bilder auf Asphalt oder Pflaster. Manchmal arbeiten sie zusammen, manchmal getrennt, im In- und Ausland. Manfred Stader hat Kunst studiert und arbeitet schon seit den 70er Jahren als Straßenmaler.

Ein paar Häuser weiter wohnt eine junge Yoga-Lehrerin, Pony Schmerse. Sie hat schon in einem Ashram in Indien gelebt und kam erst vor kurzer Zeit in die Schulstraße. "Erst dachte ich, meine Güte, dieses Haus, wie spießig, aber mittlerweile fühle ich mich total wohl hier. Vor allem wegen der tollen Nachbarschaft."

Zu ihren nächsten Nachbarn gehören die Kreusslers. Die sind an eine Schafherde gekommen. Ein Freund hatte bei der Tombola auf der Kirmes ein lebendes Schaf gewonnen. Zusammen mit den Kreusslers pachtete er eine Weide, kaufte noch einen Hammel dazu, und schon bald stellte sich Nachwuchs ein. "Prima, dachten wir, da haben wir jetzt unser eigenes frisches Lammfleisch zum Grillen", sagt Özenc Kreussler. Aber bis jetzt brachten sie es noch nicht fertig, eines der Tiere schlachten zu lassen. So wird wohl bei den Grillpartys in der Schulstraße auch in Zukunft das Fleisch vom Metzger kommen…