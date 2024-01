Die Flaumbachstraße in Haserich

Ein Film von Margit Kehry



Haserich im Hunsrück ist ein kleines Dorf mit rund 200 Einwohnern und gehört zur Verbandsgemeinde Zell an der Mosel. Beschaulich geht es zu in Haserich. Jeder kennt jeden. Das schätzen die Bewohner. Denn Tradition gilt noch was in diesem Ort.

Sendung am Sa. , 6.5.2017 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP