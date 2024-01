Die Hauptstraße in Sulzbach

Ein Film von Lutz Näkel



Sulzbach liegt südlich der Lahn zwischen Bad Ems und Nassau. Der Ort ist heute überwiegend Wohngemeinde, auch hier ist die Landwirtschaft fast schon Geschichte. In dem Taunusdorf leben die 190 Einwohner recht ruhig, selbst in der Hauptstraße. Aber hin und wieder ist hier dann doch "tierisch" was los.