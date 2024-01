In den Birken in Bürdenbach

Ein Film von Rosetta Reina



Die Birken findet man zwar nicht mehr in der Straße "In den Birken", aber dafür jede Menge engagierte Bürger. Gleich vier Gemeinderatsmitglieder wohnen in dieser Straße, die oft auch Schauplatz der Gemeinderatssitzungen ist.