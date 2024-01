Der Harderweg in Nußbaum

Ein Film von Margit Kehry



Nußbaum ist ein kleiner Ort im Nahetal, nicht weit von Bad Sobernheim entfernt. Rund 450 Einwohner leben hier inmitten von Wiesen, Wäldern und Weinbergen.

Der Harderweg liegt ein bisschen außerhalb des Ortskerns und führt am Hügelrand mitten in die Natur. An einem Ende der Straße wohnen Menschen, die sich hier ihren Traum vom Häuschen im Grünen erfüllt haben. Am anderen Ende leben die, deren Traum noch wesentlich mehr Platz in Anspruch nimmt. Wer Islandpferde züchten will, braucht auf jeden Fall mehr als nur ein paar Quadratmeter. Denn die brauchen Auslauf und viel Natur.

Das ist das Schöne am Harderweg: Hier findet jeder seinen Platz: der Pferdezüchter, der seinen Tieren ein Paradies geschaffen hat; der Bauer und Winzer, der nur aus der Haustür treten muss, um mitten in seinen Weinbergen zu stehen; die Alten, deren Lebenserfahrung geschätzt wird und die Jungen, die ihre Zukunft an die Tradition knüpfen wollen. Nur einem eingefleischten Stadtmenschen könnte der Harderweg ein bisschen zu einsam sein, denn hier liegt die Natur direkt vor der Haustür.