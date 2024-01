Die Hauptstraße in Höchstberg

Ein Film von Jennifer Lindemann



Höchstberg liegt in der Vulkaneifel nah der A48. Früher hieß der Ort "Hausen", wurde aber 1934 in Höchstberg umbenannt. Den Namen bekam das Dorf von dem Berg in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Höchstberg hat knapp 350 Einwohner.