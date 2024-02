Die Hauptstraße in Höheinöd

Ein Film von Stefan Hartstang



Höheinöd liegt auf der Sickinger Höhe im Dreieck zwischen Kaiserslautern, Pirmasens und Landstuhl. Geht man nach dem Namen, dann würde es wohl kaum jemanden nach Höheinöd ziehen, aber ganz so öde wie man es vermutet, ist es hier nicht. Weder von der Landschaft her noch von den knapp 1300 Menschen, die hier in der Gemeinde in der Südwestpfalz leben.