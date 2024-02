Der Teichweg in Benzweiler

Ein Film von Christian Gallon



Benzweiler liegt nordwestlich von Rheinböllen. In der kleinen Hunsrückgemeinde leben rund 300 Menschen.

Der Teichweg ist gerade mal 300 Meter lang und besteht aus fünf Häusern. Das prägt das Zusammenleben, und der Teichweg ist ein Ort, der Träume wahr werden lässt. Ein Schmuckstück steht gleich ganz vorne: das Wohnhaus der Familie Christ, mehr als 200 Jahre alt. Das einstige Gasthaus kauften sich Heiko und Katharina Christ vor zwölf Jahren, restaurierten es fachgerecht und nachhaltig. Inzwischen haben sie vier Kinder, die in dem schadstofffreien Haus aufwachsen können, und eine gute Nachbarschaft.

Gleich gegenüber wohnt Familie Karl: Vater und Mutter,sowie Tochter Susanne mit Enkel Joshua. Treffpunkt für die Damen im Ort ist der Frisiersalon von Susanne Karl, die sich den Traum vom eigenen Geschäft im eigenen Haus realisierte. Auch sonst ist Familie Karl beliebt im Ort, vor allem bei den Kindern dank des Riesentrampolins im großen Garten. Am Ende des Teichwegs hat Bernd Frosch sein Domizil. Er betreibt eine KFZ-Werkstatt und hat sich auf Ausbesserungsarbeiten an Oldtimern spezialisiert. Sein größtes Hobby befindet sich in der Nebenhalle: 1250 PS stark und rund 15 Meter lang – ein Speedboat. Mit ihm hat er schon fast alle Weltmeere befahren, aber auch am nahen Rhein ist er im Sommer damit oft unterwegs.