Die Simmerner Straße in Niederkumbd

Niederkumbd liegt mitten im Hunsrück, nur drei Kilometer von Simmern entfernt. Der Flughafen Hahn ist auch nicht weit. Rund 335 Einwohner zählt der Ort. Neben der über 150 Jahre alten Wassermühle prägt die Kapelle in der Dorfmitte den Hunsrückort.

Häufig fährt ein riesiges Gerät durch die Simmerner Straße: ein Vollernter. So richtig passt er nicht dorthin, denn die Dorfstraße hat noch nicht einmal überall einen Bürgersteig. Doch für Michael Erbach gehören die Testfahrten zum Alltag. In den 60er Jahren wurde die Firma ERO von seinem Vater gegründet. Zunächst produzierten sie moderne Stalleinrichtungen. Nach wenigen Jahren kam bereits das erste Gerät für den Weinbau dazu. Heute sind Vollernter das Kerngeschäft. Michael Erbach liefert sie in die ganze Welt. Elf der fast 200 Mitarbeiter kommen aus Niederkumbd. Einer von ihnen ist Hans Jung. Eigentlich hat er nur 250 Meter zur Arbeit. Doch im Laufe der Jahre ist er schon über 9000 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz gelaufen.

Er arbeitet dort schon seit 36 Jahren. In seiner Freizeit kümmert er sich gemeinsam mit seiner Frau um vier Bienenvölker. Im Frühling fangen die Bienen an, auszuschwärmen und nach Nahrung zu suchen. Ihr Radius beträgt etwa drei Kilometer. Das reicht locker, um die ganze Simmerner Straße entlang zu fliegen, denn die ist gerade mal rund 800 Meter lang. Am anderen Ende der Simmerner Straße züchten Peter Hammen und seine drei Söhne Forellen. Die Teiche hat schon Peters Großvater angelegt. Ihm hat einmal die Kneipe in der Durchgangsstraße gehört. Da gab es immer frische Forellen, als sie noch regelmäßig geöffnet hatte. Mittlerweile hat "Zum Kumbdbachtal" nur noch am Wochenende auf.