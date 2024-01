Die Hauptstraße in Urmersbach

Ein Film von Elmar Babst



Urmersbach liegt mitten in der Eifel, nicht weit vom schönen Monreal entfernt. Dort, wo "Der Bulle und das Landei" für die ARD auf Mörderjagd gehen. Einmal war das Drehteam auch schon mal in Urmersbach unterwegs. Der Ort stand Kopf. Erst nach der Abreise kehrte wieder Ruhe ein, so wie eigentlich sonst immer in der 440-Einwohner-Gemeinde.