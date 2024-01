Im Winkel in Reifferscheid

Ein Film von Elmar Babst



Reifferscheid liegt ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, nicht weit von der Ahr und dem Nürburgring entfernt. 500 Menschen leben in der kleinen Eifelgemeinde – und sie kommen zum Teil von sehr weit her.

Die Straße "Im Winkel" ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Integration funktioniert: Da ist der lebenslustige Holländer, Hugo Lindhout, der Anhänger der Wandervogelbewegung ist und als Autodidakt Saiteninstrumente baut. Ihn verschlug es vor mehr als zehn Jahren nach Reifferscheid – und er will nie wieder weg.

Helga Retterath wurde "Im Winkel" geboren und hat vor einem halben Jahr ihr Elternhaus einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien zur Verfügung gestellt. Doch damit nicht genug, sie sorgt sich auch um die Flüchtlinge und hilft ihnen bei der Integration. Die beiden Töchter der syrischen Familie sprechen schon ganz gut deutsch, weil sie die Kindertagesstätte im Ort besuchen.

Deren großes Thema ist zurzeit Afrika: Zum 20-jährigen Bestehen der Kita "Luftikus" in Reifferscheid werden viele Aktionen geplant, deren Erlöse den Kindern in Afrika zugute kommen werden. Zwischendurch entdecken die Kleinen aber auch die nahe Umgebung. Jeden Freitag geht es hinaus in den Wald – und einmal im Jahr zur Tierärztin Dr. Geiben, die den Kindern zeigt, wie man Tieren mit Physiotherapie helfen kann. Tanja Geiben ist auch zugezogen, aus Trier. Das ist zwar nicht so ganz weit weg, für eine Moselanerin aber dennoch eine große Umstellung.