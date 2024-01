Die Hauptstraße in Hesweiler

Ein Film von Fatma Aykut



Hesweiler liegt im Hunsrück auf halber Strecke zwischen Simmern und Cochem, mitten auf einem Moorgebiet. Deshalb haben sich die Bewohner im Laufe der Geschichte immer weiter oben auf dem Hügel angesiedelt.

Die Hauptstraße ist eine der drei Straßen überhaupt, die es im Ort gibt. Hier wohnt die Mehrheit der Einwohner, 140 an der Zahl. Die Bevölkerungszahl ist in den vergangenen Jahren noch einmal geschrumpft, vor zehn Jahren waren es auch schon mal 170. Umso erstaunlicher ist es, dass die britische Familie Roxbourgh den Weg nach Hesweiler gefunden hat, direkt von der Insel an den Anfang der Hauptstraße. Sehr bekannt sind sie im Ort noch nicht, sie heißen nur: die Engländer.

Nicht ganz so weit hatte es Familie Köcher aus dem Rheinland. Sie lebt am anderen Ende der Hauptstraße und Peter Köcher sorgt für den sozialen Frieden nicht nur in Hesweiler, sondern in insgesamt zehn Ortschaften im Hunsrück – er ist Schiedsmann. Für den Seelenfrieden ist Marie-Luise Klemm zuständig. Die Krankenschwester kümmert sich seit zehn Jahren um die kleine St. Josefs Kapelle in der Mitte der Hauptstraße. Sie selbst wurde hier schon getauft. Doch Gottesdienste finden hier nur noch einmal im Monat statt.