Die Hauptstraße in Würzweiler

Würzweiler gehört zur Verbandsgemeinde Rockenhausen im Nordpfälzer Bergland. Der Ort wurde als Wercewilre erstmals urkundlich erwähnt und nach der französischen Revolution 1798 in das Departement Donnersberg eingegliedert.

Die Gemeinde liegt idyllisch im Appelbachtal zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Früher wurde hier Hopfen angebaut, daran erinnert noch das Wappen der Gemeinde, welches unter anderem eine Hopfendolde zeigt. Würzweiler hat nur rund 190 Einwohner, aber die Gemeinde ist sehr aktiv und hält den Ort lebendig: So wurde zum Beispiel ein altes Milchhäuschen renoviert und zu einem schicken neuen Veranstaltungsraum umgebaut. Im Dorf ist außerdem eine Straßenerneuerung geplant. Bemerkenswert ist auch das Bürgerhaus, das in der Nachkriegszeit im "Tiroler Stil" errichtet wurde.

In Würzweiler gibt es zwar keine Kirche, aber dafür einen Glockenturm, und der ist sogar schon mal umgezogen. Bis 1883 stand er in der Ortsmitte, wo er jedoch den damaligen Verkehr störte. Um mögliche Kollisionen zu verhindern, wurde er abgebaut und mit handwerklicher Tatkraft am jetzigen Standort wieder aufgebaut. In der Hauptstraße von Würzweiler findet man auch heute noch echte Handarbeit: Handgefertigte Möbel, gesägte und gestrickte Dekorationsartikel, Kunstschmiede und Hufbeschlag. Selbst das Uhrwerk des Glockenturms wird in einem komplizierten Verfahren von Hand eingestellt – und das sogar vom Bürgermeister höchstpersönlich.