Die Hauptstraße in Dintesheim

Ein Film von Christian Jakob



Die kleine Gemeinde Dintesheim mit ihren 160 Einwohnern liegt in Rheinhessen. Sie besteht aus fünf Straßen.

In der Hauptstraße wohnen rund 85 Prozent der Einwohner von Dintesheim. Die Straße ist Durchgangsstraße und Blickfang des Ortes gleichermaßen. Blickfang deswegen, weil in der Hauptstraße ein Großteil der Häuser aus dem für die Region typischen Sandstein gebaut ist. Aufwändig restauriert, machen diese Häuser aus dem kleinen Ort ein richtiges rheinhessisches Schmuckstück. Kein Wunder, dass es im Laufe der Jahre viele nach Dintesheim zog. Weit mehr als ein Drittel der Bevölkerung sind Zugezogene. Und gerade viele dieser Zugezogenen legen großen Wert darauf, dass das alte Antlitz der Straße die Zeit überdauert, in dem sie sich um ihre Sandstein-Schätzchen kümmern.

Der holländische Maler Rob Jansen zum Beispiel ließ einen alten, schön verzierten Kuhstall auf seinem Gelände zum Ausstellungsraum umbauen. Oder Arnd Stegemann: Der vor 20 Jahren aus Worms zugezogene Ortsbürgermeister wohnt im ältesten Haus am Platz, das er Jahr für Jahr an immer anderen Stellen liebevoll saniert. Oder Moritz Matthes: Er hat das größte Grundstück in der Straße - und auch das muss aufwändig gepflegt werden. Natürlich bekommen die drei das nicht alleine hin - auch die Nachbarschaft hilft, wo sie kann. Diese Herzlichkeit der Dintesheimer untereinander ist sicher ein weiterer Grund, warum der kleine Ort unweit von Alzey so lebenswert ist.