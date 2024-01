Am Bäumchen in Hüffler

Ein Film von Tina Bonin

Gerade mal elf Häuser stehen "Am Bäumchen", gerade mal 36 Menschen wohnen dort und doch hat die kleine Straße etwas ganz Besonderes: einen eigenen "Schtroose Bojmäschder" und einen "Schtroose Feschdplatz". Das ist einmalig in dem kleinen Dorf Hüffler mit seinem rund 550 Einwohnern, das idyllisch im Bledesbachtal unweit von Kusel liegt. Das Leben "Am Bäumchen" ist eines ohne Zäune und Mauern. Hier leben die Menschen miteinander und nicht nebeneinander, das ist allen wichtig. Allen voran Michael Strasser, der einst aus einer Feierlaune heraus, einstimmig und auf Lebzeiten, zum "Schtroose Bojmäschder" gewählt wurde.

Er packt an, macht nicht viel Worte und organisiert seit vielen Jahren das "Schtroosefeschd". Einmal im Sommer und einmal im Winter wird gemeinsam gefeiert, nach diesen Terminen wird auch der eigene Urlaub geplant. Das gilt für die meisten Bäumchen-Bewohner auch für die LaGraves, ein amerikanisches Lehrerpaar, das den "american way of life" ins beschauliche Hüffler bringt. Auch Katja Otterbach liebt das Leben "Am Bäumchen". Die junge Fotografin würde ihre Heimat niemals verlassen. Jeder hier hat sein ganz eigenes Leben und doch haben sich die "Bäumchen-Bewohner" eine kleine Welt geschaffen, die nicht nur zum Feiern zusammenhält.