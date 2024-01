Die Birkenstraße in Burbach

Ein Film von Elmar Babst



Burbach liegt nicht weit von der A 60 entfernt, zwischen Bitburg und Prüm. Der Ort ist bei Golfsportlern im Bitburger Land bekannt. Der 18-Loch-Platz am Rande der 700-Einwohner-Gemeinde ist wunderschön gelegen auf 450 Metern mitten in der Eifel.

Die Gemeinde besteht aus zwei größeren Ortsteilen: Burbach und Neustraßburg. In Burbach, in der Birkenstraße, ist am meisten los. Hier gibt es eine Kindertagesstätte und eine Grundschule. Aber auch in den Sommerferien, wenn Kita und Schule geschlossen sind, herrscht Leben in der Straße. Am lautesten wird es, wenn Willi Engel mit seinem Lieblingsgefährt unterwegs ist, einem Bagger. Mittlerweile ist Willi Engel im Rentenalter, aber ohne seine Bagger mag er noch immer nicht sein. Wenn es in der Gemeinde etwas auszuheben gibt oder jemand neu baut: Willi hilft mit seinem Bagger.

Auch in der Birkenstraße wird gerade neu gebaut – eine Ausnahme, denn die meisten Häuser stammen aus den 70er Jahren, als die Birkenstraße zum Neubaugebiet erklärt wurde. Schön breit wurde sie angelegt, über 11 Meter. Das bedeutet, dass jedes Haus einen eigenen Parkplatz vor der Tür hat. Damals siedelten auch Margaretha Cöllen und ihr Mann aus Köln nach Burbach, ihr neues Haus hatte sogar ein eigenes Hallenschwimmbad. Eine Sensation damals – noch toller, dass die Kinder aus der Birkenstraße bei Frau Cöllen Schwimmunterricht nehmen durften. Die "Kleinen" sind heute alle über 50, Margaretha Cöllen sogar 94 Jahre alt, doch die Erinnerungen an die schönen Zeiten sind hier wie da noch sehr präsent. Nur das Schwimmbad hat die Zeit nicht so gut überstanden, es dient heute als Abstellraum.