Die Hauptstraße in Klein-Winternheim

Ein Film von Bernd Schwab



Klein-Winternheim liegt in Rheinhessen, rund 8 Kilometer südlich von Mainz. Das Dorf profitiert von der Nähe zur Landeshauptstadt. Seit den 1970er Jahren hat sich die Einwohnerzahl mehr als verdreifacht. Aus dem einstigen Bauern- und Winzerort ist so in den letzten Jahrzehnten in erster Linie ein Wohndorf mit rund 3500 Menschen geworden.

Die Pariser Straße ist die meist befahrene Straße der Gemeinde. Von ihr zweigt die Hauptstraße ab, die mitten durch den alten Ortskern führt. Hier findet sich vieles, was eine Hauptstraße ausmacht: Kirche, Rathaus, Heimatmuseum und ein Gasthaus. Das Restaurant trägt einen ungewöhnlichen Namen. Es heißt "Oma Lotte und die Jungs". Maik Gimpel und Wolfgang Heck haben zuvor ein bekanntes Restaurant in Mainz betrieben, allerdings nur als Pächter. Nun wollten sie sich endlich was Eigenes aufbauen und so haben sie das Gasthaus in der Hauptstraße mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. "Oma Lotte", die verstorbene Großmutter von Maik Gimpel, ist überall präsent, etwa auf der Speisekarte und an vielen Fotos auf der Wand. Denn ihr hat der gebürtige Norddeutsche viel zu verdanken.

Die beiden Gastronomen sind nicht das einzige gute Team in der Hauptstraße. Da gibt es auch noch Benedikt und André Bugner. Die Brüder sind dreimalige Weltmeister im Kunstradfahren, obwohl sie gerade mal 19 und 21 Jahre alt sind. Gerade bereiten sie sich auf die nächste WM vor. Und dann wären da noch die Fleischmann-Brüder. Die Drillingsbrüder haben ein Weingut vom Onkel übernommen. Hagen Fleischmann lebte vorher viele Jahre in Hamburg. Doch dann entschloss sich der gelernte Betriebswirt in das heimische Weingut einzusteigen.