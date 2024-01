Die Ourtalstraße in Roth an der Our

Ein Film von Wolfgang Bartels



Roth an der Our liegt in der Süd-Eifel, direkt an der Grenze zu Luxemburg. Das Dorf zählt knapp 200 Einwohner. Erstmals erwähnt wurde es 1154. An der Our, einem kleinen Fluss, verläuft die Grenze zu Luxemburg – und sie hat auch der Ourtalstraße ihren Namen gegeben.