Die Hauptstraße in Greimersburg

Ein Film von Elmar Babst



Greimersburg liegt nicht weit von Cochem entfernt auf den südlichen Ausläufern der Eifel Richtung Mosel. Da es auch nicht weit zur A 48 mit guter Verkehrsanbindung Richtung Koblenz ist, wächst der Ort in letzter Zeit stetig. Mittlerweile leben 750 Menschen in Greimersburg, fast alle pendeln zur Arbeit.

Ortsmittelpunkt der Gemeinde ist der Bereich in der Hauptstraße rund um die katholische Kirche. Der Dorfladen, vor fünf Jahren in den Räumen der ehemaligen Raiffeisenkasse entstanden, ist wochentags das Ziel der Greimersburger. Denn es ist "ihr" Laden: Damals wurde extra ein Verein gegründet, um den Laden ins Leben zu rufen – Vereinsmitglieder sind die Bürger von Greimersburg. Sie waren damit Vorreiter für viele andere Gemeinden in Rheinland-Pfalz und wurden auch mehrfach ausgezeichnet.

Zwölf Jahre lang gab es in Greimersburg nichts zu kaufen. Jetzt floriert der neue Laden, in dem man in erster Linie Produkte aus der Region kaufen kann. Er bietet sogar vier bezahlte Arbeitsplätze. Darüber hinaus engagieren sich viele Greimersburger auch ehrenamtlich. Bald soll "Oose Laden", wie er offiziell heißt, sogar erweitert werden. Über dem Laden befindet sich der Gemeindesaal, auch er ist gut gebucht. Hier finden Veranstaltungen statt und hier werden zur Zeit alte Kreuzwegelemente restauriert, die einst in der Kirche hingen, dann verkauft wurden und vor kurzem auf wunderlichen Wegen zurück nach Greimersburg fanden.