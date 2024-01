Die Schloßstraße in Temmels

Ein Film von Gabi Keller

Temmels liegt im Dreiländereck Saar-Lor-Lux an der Obermosel. Das Dorf hat 780 Einwohner. Die meisten von ihnen arbeiten in Luxemburg, auf der anderen Seite der Mosel. Denn dort gibt es nicht nur zwei große Häfen, sondern auch viele Banken, Versicherungen und sonstige Großunternehmen.

Das zieht auch Menschen aus ganz Europa an, die in Luxemburg arbeiten, aber in Deutschland, also auch in Temmels, wohnen wollen. Die Dorfbewohner sind dadurch recht weltoffen. Sie sind es gewohnt, einmal eine "andere Perspektive" einzunehmen. Und das gelingt auch den Bewohnern der Schloßstraße gut – je nachdem, ob sie vom Auto, vom Rücken eines Pferdes oder vom Wasser der Mosel aus die Dinge in ihrer Straße betrachten.

Die Schloßstraße führt zum Teil direkt an der Mosel entlang, dem Arbeitsplatz eines Bewohners. Er ist bei der Wasserschutzpolizei beschäftigt und kontrolliert unter anderem die Angler am Ufer neben der Schloßstraße. Hierher kommen die Bewohner auch, um Schwäne zu füttern oder mit ihren Booten auf der Mosel zu rudern.

Ihren Namen hat die Schloßstraße vom Landgut des deutschen Ritterordens, einem stattlichen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert. Bis in die 1970er Jahre war es bewohnt. Seitdem steht es leer. Ein Bewohner der Schloßstraße hat darin seine Kindheit verbracht. Heute wohnt er direkt daneben.

Die Nachbarn verstehen sich alle gut. Und deshalb hat ein Anwohner seine Rockband auch "Neighbourhood", also "Nachbarschaft" genannt. Die sechs Freunde proben im Sommer immer in einer Garage, so dass ihre Musik über die Mosel und bis weit in die Schloßstraße schallt.