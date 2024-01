Die Moselstraße in Rivenich

Ein Film von Sabine Schäfer



Rivenich liegt an der Salm im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Die nächste Großstadt ist Trier und befindet sich knapp 24 Kilometer südwestlich von Rivenich entfernt.

Der Ort mit 715 Einwohnern ist vom Weinbau geprägt. Früher gab es viele Winzer, doch die Zahlen sind rückläufig. Durch das Neubaugebiet von Rivenich zieht es vor allem junge Familien in den Ort, die dank der günstigen Baupreise hier eine neue Heimat finden.

Zum alten Ort gehört die Moselstraße. Sie ist die Hauptverkehrsstraße von Rivenich und die Lebensader des Ortes. Neben den Winzerbetrieben, die man in der Straße sofort erkennt, befindet sich auch ein Hofladen mit Direktvertrieb von Fleisch- und Wurstwaren. Das ist die einzige Einkaufsmöglichkeit in Rivenich. In der ehemaligen alten Schule von Rivenich sind heute die kleinen Kinder untergebracht. In der Kindertagesstätte Munzelsmännchen werden in zwei Gruppen 40 Kinder betreut. Für die Ganztagskinder wird sogar frisch und regional gekocht.